Deváťáci z Kadaňské byli na výletě v pražském planetáriu

Taky vás zajímá historie naší planety Země a co se skrývá ve hvězdách? Tak to byste měli navštívit pražské planetárium stejně jako to udělala 9.C a 9.B! Rozhodli jsme se vydat se do Prahy za poznáním.

Deváťáci z Kadaňské byli na výletě v pražském planetáriu. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Hned jak jsme vešli do planetária, viděli jsme rakety, souhvězdí a různé jiné věci spojené s vesmírem. Vše bylo interaktivní, takže jsem si vše osahali i vyzkoušeli. Měli jsme domluvenou i přednášku, ale nejen tak ledajakou… Zdroj: ZŠ Kadaňská Chomutov Sedli jsme si do velké místnosti podobné kinu, sedačky byly nahnuté tak, abychom skoro leželi a viděli na strop, který byl ve tvaru polokoule. Nad našimi hlavami se promítaly planety, hvězdy a galaxie. Film a přednáška byla o vzniku naší planety. Moc se mi to líbilo! Po zhlédnutí planetária jsme chtěli navštívit i park jménem Stromovka, který je hned vedle. Ale bohužel bylo špatné počasí, pršelo totiž. Cestou zpátky jsme proto zastavili u benzínky spojené s McDonaldem. Dali jsme si svačinku a jeli dál domů. Výlet se nám moc líbil a vřele doporučuji tam zajet. Vanda Melzerová - žákyně 9. C, ZŠ Kadaňská Chomutov