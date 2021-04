Mohl za to nápad paní učitelky Konopkové ze ZŠ a MŠ v Perštejně s názvem Kroková výzva – Pojďme se hýbat. Akce děti, učitele a ostatní zaměstnance škol v regionu zaujala natolik, že se po ukončení online výuky každý den zvedli od svých počítačů a mobilních telefonů a s nadšením vyšli ven, užívat si chůzí, během i jiným pohybem okolní přírody.

Do akce se zapojilo celkem 519 dětí a 110 zaměstnanců pěti základních škol, kteří bojovali sami se sebou, za svůj kolektiv v rámci školy i za celou svou školu. Dohromady za 14 dní bylo organizátory zaznamenáno celkem 71 828 617 kroků, což odpovídá vzdálenosti přibližně 39 506 kilometrů. To je téměř stejná vzdálenost, jako bychom se vydali kolem celé planety Země (obvod na poledníku 40 009 km). Svou trochou do mlýna mohlo přispět každé dítě nebo zaměstnanec školy, přičemž nebyl stanoven žádný minimální počet kroků nebo počet dní, po které se výzvy musí účastnit. Většinou se však účastníci výzvy chopili srdnatě a ti nejlepší denně nachodili v katastrech svých obcí kolem 35 000 kroků, což je více než 20 km.

Nejlepší rychlonožky a kolektivy jednotlivých škol budou, jakmile to situace dovolí, odměněni. Prozatím je odměnou všem dobrý pocit, že pro své nejen fyzické zdraví něco dobrého udělali.

Za všechny organizátory mi zbývá jen poděkovat všem, kdo nám svým šlapáním dokázali, že zdravý pohyb v přírodě i v současné složité situaci umí nejen děti odlákat od všech elektronických hraček, sociálních sítí, streamovacích služeb a ostatních vymožeností moderního světa.

Pořadí škol, průměrný počet kroků a počet účastníků (žáci + zaměstnanci):

1. ZŠ a MŠ Vilémov – 13 731,86 (107 + 23)

2. ZŠ a MŠ Perštejn – 11 466,94 (117 + 25)

3. ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří – 10 675,32 (150 + 34)

4. ZŠ a MŠ Radonice – 10 411,93 (52 + 12)

5. ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří – 9 982,35 (93 + 16)

Roman Chocholáček - ZŠ a MŠ Perštejn