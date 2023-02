Ale nevadí, u nás v MŠ Abeceda v Chomutově, si umíme pomoci. Už jsme měli na třídách Sněhulákový den a to by nebyly kreativní paní učitelky, kdyby neprojevily fantazii a nepřipravily pro děti Zimní olympiádu. Děti si sportování užily v prostorách školky. Přiblížily si symboliku olympijských her a byly seznámeny s jejich významem a sportovními disciplínami, kterými se sportovci na olympiádě prezentují. A kdyby to bylo jen o povídání a koukání nebo prohlížení, tak by to nebylo ono.