Knihu si neseme domů, abychom si mohli číst. Někteří žáci se pochlubili, že do knihovny již chodí se svými rodiči, dokonce byli vybráni na spaní v knihovně při Noci s Andersenem. S paní učitelkou nás čeká další beseda v říjnu, to si budeme povídat o českých pohádkách.

Společně jsme si zopakovali abecedu a už jsme se těšili, jak si budeme moci vybrat nějakou pěknou knihu a chvilku si číst nebo jen tak prohlížet obrázky. Dětské oddělení se nám moc líbilo, a to až tak, že Vojtík prohlásil: „ Já jsem snad v ráji!“ Když jsme odcházeli z knihovny, obdrželi jsme od paní knihovnice jako dárek knihu První školní výlet. Ve škole jsme si kousek společně přečetli a zbytek už je na nás samotných.

V loňském školním roce jsme do městské knihovny na besedu nemohli, rozhodli jsme se tedy letos, že se zapojíme do projektu UŽ jsem čtenář, který pořádá dětské oddělení Městské knihovny v Chomutově.

