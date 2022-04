Je to projektová hudební výchova založená na metodě Timbalooloo - izraelsko - amerického umělce Orana Etkina, oceněného držitele ceny Grammy.

Pro děti to bylo záživné dopoledne, kdy si vyzkoušely nástroje "Kašiši", "Djembe" a "Shaker". Že Vám názvy nic neříkají? Nevadí, my jsem se dozvěděli, že to jsou rytmické nástroje, se kterými si děti vyzkoušely netradiční pojetí hudby.

Naděžda Randáčková - zástupkyně ředitelky MŠ Blatenská Chomutov