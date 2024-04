Děti, pozor, červená! To byl název akce, kterou uspořádala již podruhé Mateřská škola Chomutov za významné finanční podpory statutárního města Chomutova.

Děti z mateřských škol Chomutova, Jirkova a Kadaně na akci Děti, pozor, červená! | Foto: Jana Pézrová

Akce zaměřená na bezpečnost dětí v silničním provozu se konala po dvě dopoledne v areálu Domovinka, kde pro děti byly připravené disciplíny. Ale nemyslete si, není jednoduché zachránit méďu, když ho něco bolí, správně přiřadit telefonní čísla a auta k těm správným zástupcům IZS, bez chyb reagovat na barvy semaforu, zvládnout složení dopravní značky, poznat její název a význam, anebo jet na koloběžce, abychom nikoho neohrozili.

To, co občas nezvládnou někteří dospělí, děti z mateřských škol Chomutova, Jirkova a Kadaně zvládly na výbornou. Odměnou jim byly dárky od sponzorů, ale především ukázka techniky hasičů Ústeckého kraje, Městské policie Chomutov a také členů záchranné služby. Vždyť každý z nás, když byl malý, k těmto složkám vzhlížel a přál si být jedním z nich.

A naše děti měly možnost doslova prolézt jejich auty, zahoukat sirénou, vyzkoušet stříkání z hadice, povozit se na kolečkovém křesle nebo si zahrát pacienta na lůžku. Zkrátka vše, co kdo chtěl. Všichni přítomní dospělí byli k dětem velice vstřícní a ochotní jim pokud možno vše ze své činnosti ukázat.

A i když počasí nebylo zrovna optimální, děti si akci náramně užily. Dozvěděly se spousty zajímavých a pro ně důležitých informací. Vždyť jsou to právě děti, které jsou nejzranitelnější v dopravním provozu. A jsou to právě děti, které musíme nejvíc chránit. Proto všechny mateřské školy děti v této problematice vzdělávají. Ale není nic pro děti lepšího pro zapamatování si, když si to mohou spojit přímým a pozitivním zážitkem.

Chceme touto cestou poděkovat statutárnímu městu Chomutov za významnou finanční podporu projektu, sponzorům, díky kterým si děti odnesly drobné dárky, a také zástupcům IZS, kteří se vryli do dětské paměti i srdce svým skvělým přístupem k této akci.

Jana Pézrová

MŠ Kundratická, Chomutov