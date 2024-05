Každý svátek se má oslavit. A když má svátek celá rodina, je to důvod k opravdu velké oslavě. Ve středu 15. května je Den rodiny a v chomutovské MŠ Radost se v úterý, den před tímto svátkem, konala velká akce na školní zahradě, do které se zapojily rodiny dětí, které tuto MŠ navštěvují.

Oslava Dne rodiny v chomutovské MŠ Radost. | Foto: Kamila Novotná

Rodiče s dětmi slavili aktivně a při mnoha různých společných aktivitách získávali penízky, za které si na závěr odpoledne mohli nakoupit ve stánku drobné předměty.

Za školkou se rodiče snažili obléknout děti se škraboškami na očích, což vůbec nebylo lehké. „Dospěláci“ vozili děti ve stavebním kolečku. Vzájemně si kreslili na ruce, někdo pavoučky, někdo jednorožce, někdo něco, co nikdo nepoznal, ale bylo to od srdíčka. Slalom zvládali se svázanýma nohama, což se někdy neobešlo bez pádu do měkké trávy. Další aktivita bylo kreslení obličeje rodiče přes skleněný paraván a v neposlední řadě kreslení maminky na papír.

Sluníčko nad hlavou, zelená tráva pod nohama a plná zahrada spokojených dětí s rodiči byla pro zaměstnance MŠ největší odměnou za přípravu zdařilé oslavy.