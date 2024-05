Alespoň na chviličku se naše děti z MŠ Blatenská v Chomutově staly Pohádkovými experty. Že nevíte, kdo to je? No přeci ten, kdo zná pohádky a pohádkové postavy.

Den rodiny v MŠ Blatenská si děti a rodiče užili navzdory dešti. | Foto: Naděžda Randáčková

Představte si, že se naše zahrada proměnila v pohádky a děti je poznávaly, hledaly a také si na ně hrály. A s kým? No se svými rodiči nebo prarodiči, kteří si pro ně přišli do školky. A že nám nepřálo počasí? Vůbec to nevadilo. S deštníkem nebo bez deštníku, počasí nás prostě neodradilo od toho, aby se akce uskutečnila.

Pro děti byly připravené pohádkové kartičky, které si vyzvedly u paní kuchařek a hurá na plnění úkolů. Hledání dvojic pohádkových postav, shazování kuželek, vlastně čarodějů, počítání pavouků, věšení prádla u Pejska a kočičky, létání na koštěti u Perníkové chaloupky, přenášení Hadího krále, prosvěcování obrázků z Večerníčku, zachraňování kohoutka v pohádce O slepičce a kohoutkovi. Úkolů bylo hodně a všechny děti perfektně zvládly. A když náhodou někdo potřeboval pomoc? No přece tu byla mamka nebo radou pomohl táta a v pohádkách se vyznali i děda s babičkou.

Jakmile se vše zvládlo, opět za našimi kuchařkami pro kartičkou Pohádkového experta a sladkou odměnu.

Děkujeme všem za příjemné odpoledne plné radosti, smíchu a veselí.