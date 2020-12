Jednalo se o první historicky virtuální třídní schůzky, které byly zavedeny kvůli koronavirovým opatřením, a dle slov Dany Žižkové, zástupkyně průmyslové školy, možná tímto tradičním třídním schůzkám definitivně odzvonilo. Učitelé i rodiče si totiž on line setkání pochvalují a vedení školy po úspěšném zvládnutí této formy uvažuje o tom, že tato forma setkávání bude zavedena i do budoucna. Dle slov zástupkyně školy oceňujeme hlavně snadný přístup a díky tomu i vysokou účast rodičů.

A jak to vypadalo v praxi? „Rodiče se přihlásili přes odkaz, který obdrželi od třídních učitelů na své emailové adresy. S případnými problémy jim pomohli naši žáci, kteří jim prostředí ukázali a těm méně zdatným i vypomohli. Reakce jak rodičů, tak učitelů jsou převážně pozitivní a otevírá se tím diskuse do budoucna, jak organizovat setkávání učitelů s rodiči. Osobní kontakt je určitě nenahraditelný, ale pro hovoří především rychlost spojení a úspora času především u žáků, kteří k nám dojíždí z větší vzdálenosti.

Druhou neméně zdařilou aktivitou byl virtuální Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu na začátku prosince. Že lze do kyberprostoru přesunout opravdu ledacos, již ví téměř pětistovka návštěvníků, která právě v adventním čase zavítala na naše webové stránky a mohla tak ve virtuálním kyberprostoru zjistit, že i v této neradostné době zůstávají naše dveře pro všechny zájemce o naši školu dokořán. Stejně tak jako v reálném čase byli přivítáni slovem ředitele školy a v netradiční prezentaci v podobě televizních novin obdrželi všechny důležité informace od zástupkyně Vlasty Galuszkové, která se zhostila role moderátorky. Další kroky vedly do virtuálního prostoru všech zákoutí školy, tento nevšední zážitek nám zprostředkoval žák Horčička ze čtvrtého ročníku, který nás na tuto pouť pozval a všem umožnil doslova prošmejdit školu od shora dolů téměř do posledního koutu. A v neposlední řadě byla připravena opravdu pestrá ochutnávka všeho možného, co naše škola nabízí, v podobě netradičních virtuálních novin, které dohromady poslepovali společnými silami naši pedagogové, jimž také nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit kyberprostoru a začít využívat techniky, které jim do této doby byly poměrně vzdálené. Jednalo se o opravdu pestrý multimediální pelmel, který snad dle slov učitelů z průmyslovky nepůsobí nudně a mohl by žáka devátého ročníku oslovit. Zde si asi mohl přijít na své opravdu každý, návštěvníci mohli nakouknout pod pokličku jednotlivých hodin, zhlédnout krátké videovstupy, povedený thriller, vyšperkovanou animaci, netradiční videoknihu, minifilm, zpracovaný v Minecraftu, a mnoho dalšího. Kdo se proklikal a vydržel až do konce, mohl vidět opravdu pestrou škálu aktivit, součástí byl dokonce i interaktivní kvíz a chat, kde bylo možné se v reálném čase na cokoliv zeptat.

Pokud jste náhodou měli v plánu se Dne otevřených dveří zúčastnit a čas vám to nedovolil, není třeba zoufat, vše je stále k dispozici na našich webových stránkách včetně chatu, tak neváhejte a vstupte do naší virtuální reality, která vám neuteče, není totiž limitována časem, což je jednou z jejich nesporných výhod.

SPŠ a VOŠ Chomutov