Pořadatel proto přistoupil k rozdělení areálu do jednotlivých zón, a to na diváckém svahu (zóna A až E, viz mapa).

Vstupenku lze zakoupit do každé z těchto zón, vždy ale jen do vyčerpání limitního počtu míst ? https://www.autodrom-most.cz/cz/tickets/?tprid=329101

V současné době je toto jediná možnost, jak závody uspořádat i s vámi, fanoušky. Prosíme v tomto ohledu o pochopení.

Pro majitele již dříve zakoupených vstupenek jsou rezervována místa v sekci E. Mají také zajištěn přístup do paddocku (v hodinových intervalech v doprovodu ostrahy, a to podchodem pod závodní dráhou).

Czech Truck Prix 2020 (28. - 30. srpna)

Závody evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (FIA ETRC)

Mostecký okruh přivítá 28. ročník svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního kalendáře Czech Truck Prix, jehož součástí je také The Most Truck Festival. Podpoře tuzemských fanoušků se těší zejména domácí jezdec Adam Lacko a jeho tým Buggyra Racing. Adam v sezoně 2019 vybojoval celkové třetí místo, je evropským šampionem z roku 2017.

Závody v sobotu i v neděli!

Pátek je vyhrazen tréninkům a kvalifikacím. Sobotní a nedělní program je téměř identický. Trucky v sobotu odjedou kvalifikaci a první dva závody, v neděli druhou kvalifikaci a zbývající dva závody. Doprovodné série pojedou první závod v sobotu a druhý závod v neděli.

Přesný harmonogram a startovní listiny promotér upřesní zhruba tři týdny před závodním víkendem.

Pozor! Parkování pro diváky výhradně v rekreačním areálu Matylda.

Závodní víkend zahrnuje:

FIA European Truck Racing Championship

Renault Clio Cup Central Europe

Seyffarth Audi Sport R8 LMS Cup

MAXX Formula

Tourenwagen Legenden

Tourenwagen Revival

Vstupné (vstupenky v prodeji na webu od 8. července)

Z důvodu trvání opatření proti šíření koronaviru a nemoci covid-19 je počet diváků na závodní víkend Czech Truck Prix omezený. Pořadatel proto přistoupil k rozdělení areálu do jednotlivých zón, a to na diváckém svahu (zóna A až E, viz mapa). Vstupenku lze zakoupit do každé z těchto zón, vždy ale jen do vyčerpání limitního počtu míst.

Po předložení vstupenky u vstupu do areálu autodromu návštěvník obdrží pásku na ruku, která podle barevného rozlišení opravňuje ke vstupu výhradně do určené zóny. Pohyb mimo určenou zónu - kromě příchodu do ní - není možný.

Zóna A

divácký svah v blízkosti nekryté tribuny, bez přístupu do paddocku

Zóna B

tribuna 1 na diváckém svahu, bez přístupu do paddocku

Zóna C

tribuna 2 na diváckém svahu, bez přístupu do paddocku

Zóna D

divácký svah u autogalerii, bez přístupu do paddocku

Zóna E

prostor nad šikanou, bez přístupu do paddocku

Ceník vstupenek:

Zóna A 390 Kč

Zóna B 490 Kč

Zóna C 490 Kč

Zóna D 390 Kč

Zóna E 590 Kč

VIP jednodenní 3 960 Kč

VIP víkendová 5 400 Kč

Výše uvedené vstupenky jsou jednodenní, uvedené ceny jsou včetně DPH. Vstup v pátek 28. srpna - 50% z uvedených cen. Děti a mládež do 18 let vstup zdarma a není potřeba rezervace. Každý sektor (A-E) bude mít zajištěno vlastní mobilní WC a občerstvení. Držitelé průkazu ZTP/P mají parkovné a vstup s doprovodem zdarma. Držitelé průkazu ZTP mají zdarma pouze vstup do areálu autodromu.



Pro majitele již dříve zakoupených vstupenek jsou rezervována místa v sekci E. Mají také zajištěn přístup do paddocku (v hodinových intervalech v doprovodu ostrahy, a to podchodem pod závodní dráhou).

Jan Foukal - Autodrom Most