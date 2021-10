Po uvítání měšťana v krásném dobovém kostýmu jsme byli rozděleni do 4 skupin a hra mohla začít. Každá skupina si vyzkoušela stavbu hradeb, hod kopím, hod válečnou sekerou a dozvěděla se více o husitské době a zbraních, které husité používali. Na stanovištích jsme získávali dřevěné rytíře a pacholky podle míry úspěšnosti.

Čtvrťáci z Kadaňské byli na výletu do historie. Podívali se za husity. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

V úterý 21. září jsme se my, čtvrťáci, vydali na akci pořádanou agenturou Modua „Husité v Chomutově“. Dobytí Chomutova husity v roce 1421 bylo pro většinu z nás novinkou, protože dějiny se ve škole budeme učit teprve letos.

