Obec Březno si připravila v novém kulturním domě U Rybníčka pro své obyvatele a širokou veřejnost 8. března akci s názvem Večer pro ženy.

MDŽ v Březně u Chomutova. | Foto: se svolením Lukáše Kelnera

Na programu byla talk show Na skleničku, kterou moderovala místní moderátorka Denisa Budáková, pozvala si hvězdné hosty Alici Bendovou a Dominika Chabra. Dle ohlasů diváků byla tato dvojice velmi vydařeným tahem.

Alice přijela do Března, jak jinak než plná energie a humoru, jak je u ní zvykem a tím se nesl i celý večer. V talk show divákům prozradila například, jak se jí žije s slavnými sousedy na Tenerife, jaké má pracovní plány, kde ji uvidíme brzy na obrazovkách a samozřejmě také o svatbě s dlouholetým přítelem Michalem Topolem.

Dominik Chabr to měl do Března z Mostu blíže a i on prozradil své plány a vize do budoucna, například jeden velký projekt, který se chystá v roce 2025. Jakou má představu o své partnerce a kolik nabídek mu chodí do reality show, ale po objasnění, dle jeho slov, že člověk si má vážit sám sebe a pověst má jen jednu, nabídky odmítá a je sám sebou, za což sklidil velký potlesk od celého sálu.

Večer se nesl v duchu oslav MDŽ, a proto nesměla chybět pánská módní přehlídka volnočasového oblečení z ochodu Miláno Chomutov, plážové módy značky Vengoz a společenských obleků ze salonu Delta. Přehlídky se samozřejmě účastnil i nejkrásnější muž planety pro rok 2022 Dominik Chabr.

Modelové byli z řad známých českých kaskadérů, choreografů, tanečníků a samozřejmě i ve Březně ukázali skvělou taneční show, která zvedala přítomné dámy ze židlí. Pracují se zvučnými jmény jako například Rytmus, Charlota, Nikolas Josef a vystupují v pořadech jako je Tvoje tvář má známý hlas.

Na závěr přítomní modelové rozdali ve společenských oblecích ze salonu Delta každé dámě růži s úsměvem a poté následovala autogramiáda hostů, která nebrala konce.

Denisa Budáková