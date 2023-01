Dne 7. ledna totiž uplynulo 73 let od okamžiku, kdy byli v Praze na Pankráci v ranních hodinách popraveni členové protikomunistické odbojové organizace MAPAŽ (Masaryk – Palacký - Žižka). Tato skupina působila na Lounsku, Rakovnicku a Mělnicku. K jejím aktivitám patřilo organizování útěků za hranice, letáková činnost, diverzní činnost a v neposlední řadě i ozbrojený odpor. Po dopadení skupiny se ve dnech 22. až 24. října 1949 uskutečnil v lounské sokolovně proces s členy skupiny, z nichž čtyři, a to Kamil Novotný, Josef Hořejší, Josef Klempt a Josef Plzák, byli 7. ledna 1950 v Praze ve věznici na Pankráci popraveni. Dalších devatenáct členů dostalo tresty v celkovém úhrnu 254 let.

Soudní proces byl vysílán po celou dobu z městského rozhlasu, aby tak lépe zasel strach a potlačil další případný aktivní odpor obyvatel. V závěru dochovaného úředního záznamu o výkonu hrdelního trestu stojí: Výkon proběhl bez rušivých příhod, až na ods. Josefa Plzáka, který při výkonu vykřikl: „Ať žije Masaryk, ať žije Mapaž!“

