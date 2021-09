Open air turné Cirkus Kabát 2021 je turné situované do regulérního cirkusového šapitó, které ale oproti běžnému cirkusu nebude mít boční plachty, a tak je v podstatě celé otevřené. V případě nepřízně počasí to umožní divákům nestát na dešti. Kapacita omezena na celkových 1 000 osob. Koncert začíná ve 20 hodin. (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.