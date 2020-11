Milovníci jedné stopy se společným jmenovatelem Skupina ČEZ, jejich přátelé a kamarádi z celé České republiky jsou tak zářným příkladem toho, že nejsou jen drsoni či drsoňky v kožených mantlech usazených hluboko v sedle. Mají srdce na tom správném místě a dokáží pomoci tam, kde je to zapotřebí, letos již počtvrté…

… a to charitativním kalendářem, tentokráte nafoceným pro maminky a děti z Azylového domu sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Dokonce už mají finanční základ ve výši 18 100 korun za vydražený prvotisk kalendáře, který má vždy větší formát než ten klasický. Stejně jako v případě těch předchozích, jeho křest a následná dražba proběhla na zářijovém moto srazu.

Pomohli vážně nemocným dětem a muži, který se podruhé narodil

„Kdysi jsme u piva na našem srazu motorkářů přišli na nápad s prvním kalendářem pro Terezku. Ohlasy byly i po dvou letech takové, že po dámách na motorkách v elektrárenských exteriérech přišli předloni na řadu pánové v prostorách Dolů Bílina. V minulém roce na motorky usedly opět dámy, přičemž jsme objeli snad všechny vodní elektrárny Skupiny ČEZ,“ říká Kamila Češpivová, která pracuje v Elektrárně Ledvice. Jako motorkářka stála před lety i u zrodu podzimního dvoudenního setkání motorkářů ze Skupiny ČEZ s názvem Energy MotoToday, které se pravidelně (letos již VII. ročník) koná na Plzeňsku.

Výsledná suma z každého prodeje kalendářů vždy předčila očekávání všech, hlavně obdarovaných. Zatímco první prubířský pro Terezku vynesl „jen“ něco přes 60 000 korun, další dva už více než 100 000 korun. Konkrétně ten pro Kryštofa 111 111 a třetí pro Zdeňka 145 145 korun. Konečné cifry nejsou přitom náhodné. „Chtěli jsme, aby vypadaly zajímavě, takže chybějících pár korun jsme vždy dodali ze svého. Třeba já osobně tu korunu u druhého kalendáře,“ směje se Kamila Češpivová. Její tvář ovšem opět zvážní, když přibližuje, komu vlastně motorkáři napříč Skupinou ČEZ od Temelína přes Vltavskou kaskádu a klasické elektrárny v Podkrušnohoří až po Dukovany pomáhají.

„Terezka z Bíliny má vzácné onemocnění zvané CDG Syndrom. Kryštůfek z Krupky se narodil v šesti měsících s vrozenou vývojovou vadou hydrocefalus. Aby toho nebylo málo, v raném věku byl několikrát napaden meningitidou a prodělal mozkovou obrnu. Kačenka z Litvínova prodělala mozkovou obrnu a Vládík z Liberce se narodil s mnohačetným handicapem vnitřních orgánů a nechodí.

Jediný dospělák mezi nimi Zdeněk z Nejdku se doslova a do písmene podruhé narodil, když ho během sekání dřeva napadly stovky vos a způsobily mu těžký anafylaktický šok. Lékaři jeho stav považovali za beznadějný a návrat do normálního života nebrali vůbec v úvahu, což se naštěstí nepotvrdilo. Jsme rádi, že jsme všem mohli pomoci.“

Od startu Jedné stopy již 1 500 kalendářů za 320 000 korun

Podle Kamily Češpivové tak již do světa putovalo více než 1 500 kusů moto-kalendářů za celkem 320 000 korun. A pokud se zdá někomu divné, že počet jejich vydání nesouhlasí s počtem obdarovaných, tak je to dané tím, že čím více peněz, tím i více dobrých skutků. „U dalších dvou kalendářů jsme totiž vždy o dost překročili stanovenou cílovou částku „na něco“, co bylo momentálně nejdůležitější. Proto jsme kromě Kryštůfka pomohli i Kačence a Zdeněk si už mohl vybrat dokonce další dva obdarované. Prvním byl právě Vládík a druhým karlovarský plavecký klub SK Kontakt pro handicapované plavce, kam dochází na vodní rehabilitace. Výtěžek z prodeje charitativního kalendáře pro rok 2021 už zase připadne jen jednomu obdarovanému, ovšem tím je jedná mega velká rodina, která čítá kolem 20 maminek a 40 dětí z Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.“

Letos Jednou stopou pro Máří

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou poskytuje dočasný domov zejména maminkám se sníženými mentálními schopnostmi, obětem domácího násilí a jejich dětem. Svým zaměřením je azylový dům velmi specifický a poskytuje zázemí maminkám z celé republiky. Díky jakékoli podpoře pro domov je možné udělat život tamních maminek spokojenější a hezčí, zejména ve věcech základních každodenních potřeb k běžnému životu, jako jsou potraviny a hygienické potřeby. Podpora se pochopitelně může týkat i celkového zlepšení sociálních podmínek a prostředí obyvatelů azylového domu.

„Spolupráce s Domovem vlastně vznikla přes motorky, celonárodní soutěž Žena regionu a pokračovala charitativním Kalendářem 2021, ale to je jiné vyprávění. Občas se veze do Domova nákup potravin, drogerie nebo oblečení, knížky a podobně. Prostě to, co se mezi naší partou motorkářů, našimi přáteli a kamarády vybere. Loni se podařilo díky podpoře připravit krásného Mikuláše s obrovskou nadílkou a letos i díky Nadaci ČEZ jsme uspořádali pohádkový den u Kocoura ve Varnsdorfu, který si děti a i maminky moc užily,“ vypočítává Kamila Češpivová.

Zatímco v předchozích letech se mohla celá motorkářská parta společně s amatérským fotografem Jiřím Zelenkou během focení pohybovat kdekoliv a kdykoliv, letos tomu bylo jinak. Podle toho, jak vznikala či byla uvolňována nejrůznější jarní protikoronová omezení se fotilo jen „v ateliéru“. Respektive v zázemí ústeckého motoclubu Garáž. „Modelkami i modely byly samozřejmě opět naši kolegové a kolegyně, kamarádi a kamarádky a podařilo se nám aktivně zapojit do přípravy realizace i dětičky od miminek až po puberťáky z domova sv. Máří Magdalény. Podle něj se vlastně i náš kalendář pro rok 2021 jmenuje – JEDNOU STOPOU PRO MÁŘÍ. Jména všech dětí a jejich maminek by se nám totiž na titulní stranu všechna nevešla,“ to už byla slova Zdeňky Lukáčové, rovněž motorkářky z Elektrárny Ledvice a zároveň „pravé i levé ruky“ Kamily Češpivové.

Doba si vyžádala zřízení e-shopu

Obě pak na závěr připomínají tu nejdůležitější věc, tedy kde je nový kalendář Jednou stopou pro Máří 2021 k mání. Vzhledem k tomu, že doba koronavirová s restriktivními opatřeními stěžují distribuci kalendáře a není ani možnost si ho pořídit v Informačním centru Elektrárny Ledvice, lze si jej objednat na https://www.jednoustopoupro.cz/e-shop/ . Případně lze přímo poslat mail na info@jednoustopoupro.cz nebo vytočit telefonní číslo 724 468 331. Dobrý pocit, že „mých“ 230 korun alespoň trochu napomohlo vylepšit sociální podmínky a prostředí dětem a maminkám v azylové domě v Jiřetíně pod Jedlovou, bude určitě všem stát za to.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy