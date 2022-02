Jedna z nejvíce vytěžovaných křižovatek ve městě bude nově vybavena chytrou světelnou signalizací, která bude automaticky upřednostňovat jednotlivé dopravní proudy. „Okolní zástavba nám neumožňuje zázraky, přesto se našel prostor pro vybudování samostatných odbočovacích pruhů a chytrých semaforů, které umí regulovat dopravu podle aktuální situace. Bude také možné preferovat průjezdy MHD,” doplnil David Dinda, náměstek primátor pro oblast rozvoje a investic.

Od 8. března do 8. července by měly probíhat stavební práce spojené s rekonstrukcí sítí a následně do 31. srpna práce na rekonstrukci samotné křižovatky. Pro řidiče je naplánováno celkem šest objízdných tras, které jsou barevně vyznačeny v přiložené infografice.

Objízdné trasy:

1. Moravská – křižovatka u čerpací stanice Shell – silnice I/13 – silnice III/01313 Rooseveltova – Bezručova – Zborovská – Blatenská – Moravská

2. Moravská – křižovatka u čerpací stanice Shell – silnice I/13 – silnice III/01313 ul. Rooseveltova -- Bezručova – Zborovská – Čelakovského

3. Moravská – Blatenská – Zborovská – silnice I/13 Lipská – silnice I/13 – Moravská

4. Čelakovského – Zborovská – silnice I/13 Lipská – silnice I/13 – Moravská

5. Moravská – Blatenská – Pod Strážištěm – Březenecká – Moravská

6. Koperníkova – Vrchlického – Cihlářská

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova