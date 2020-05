Chystá se Jirkovské nedělní piknikování

Už máte plány na neděli 21. června od 15.30 do 18 hodin? My ano. Vyrazíme s košíkem plným jídla a pití na piknik. Vloni jsme pro své setkání s kamarády zvolili chomutovský park vedle starých lázní. Ten letošní jsme se rozhodli umístit do Olejomlýnského parku v Jirkově. Nemáte-li zrovna tou dobou nic na práci, tak zabalte s sebou něco dobrého a přijďte strávit pěkné odpoledne.

Chystá se Jirkovské nedělní piknikování. | Foto: Archiv