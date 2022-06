Chomutovský Aquasvět bude hostit mistrovství republiky v plavání

Čtenář reportér Čtenář

O víkendu se do Chomutova sjedou mladí plavci z celé republiky. Opravený Aquasvět bude hostit mistrovství České republiky žáků do 12 let. Stovky plavců, desítky trenérů a velká výzva pro domácí oddíl plavání TJ Slávie Chomutov.

Chomutovský Aquasvět bude o víkendu hostit mistrovství republiky v plavání žáků. | Foto: Město Chomutov