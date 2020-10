Možná zní trošku paradoxně, že právě průmyslovka připravující budoucí techniky, kteří po skončení studia nastupují do nejrůznějších firem v našem širokém okolí , hledá právě někoho takového do svých řad.

Pozice IT technika zůstává neobsazena, ale škola doufá, že to nebude na dlouho. Chceme touto cestou kontaktovat všechny naše příznivce, kteří jsou s průmyslovkou nějakým způsobem spojeni ať už přímo nebo nepřímo, aby nám pomohli s rozšířením této informace, příp. aby oslovili potenciální zájemce, kteří by chtěli s námi pracovat. Potažmo aby též neváhali a kontaktovali vedení školy v případě, že by sami měli zájem se o tuto pozici ucházet.

A co vše se pod pojmem IT technik skrývá? Jsme přeci jen velká organizace, která disponuje poměrně značným množstvím koncových zařízení, IT technik by měl zajišťovat správu serveru, koncových stanic, SW a HW, wifi sítě, docházkového systému, systému Bakaláři, Office 365, tiskáren, kopírek a zároveň by měla být tato osoba k dispozici všem našim zaměstnancům a žákům ve smyslu uživatelské podpory.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, průmyslovka se těší na svého nového kolegu, kterému nabízí zajímavé a podnětné prostředí, a doufá, že s novým kolegou se v této oblasti zase posune o kus dál.

Dana Žižková, zástupce ředitele SPŠ a VOŠ Chomutov