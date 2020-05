Chomutovská knihovna otevře 4. Května, ovšem v omezeném režimu. V provozu bude oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, oddělení dětské literatury a pobočka v kině Oko. Čítárna, studovna a dětská herna s dopravním hřištěm zůstanou zavřené. Čtenáři nebudou moci využít ani toalety.

Chomutovská knihovna otevře v pondělí 4. května. | Foto: Archiv

Pobočka Březenecká se kvůli stavebním úpravám souvisejícím s rozšiřováním prostor knihovny otevře až 11. května. Do knihovny budou smět vstoupit pouze registrovaní čtenáři nebo ti, kteří se chtějí zaregistrovat. Bude možno pouze vracet a půjčovat si knihovní jednotky a provádět registrace a přeregistrace. Fungovat nebudou prezenční služby, přístup k internetu, skeneru a kopírování. Všechny výpůjčky, které čtenáři provedli před uzavřením knihovny, jsou automaticky prodloužené až do konce května. Galerie Špejchar a galerie Lurago se veřejnosti otevřou 11. května. Veškeré kulturní akce jsou až do konce června zrušené. Prozatím nebude obnovena ani vzdělávací činnost, kurzy a pohybové aktivity.