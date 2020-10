„Měsíc říjen je v knihovnách po celé ČR ve znamení Týdne knihoven, Chomutovská knihovna se připojuje a nabízí jeden z nejzajímavějších měsíčních programů v roce.“

Návštěvníci se mohou těšit na Noc literatury a současnou světovou prózu, na přednášku Martiny Bittnerové o partnerském soužití na příkladech osudů známých spisovatelů, na spisovatelku Kateřinu Rudčenkovou v rámci projektu Spisovatelé do knihoven, na další ročník projektu Bookstart nebo na přednášku o Českém Banátu. Jistě zaujme i unikátní koncert Tiburtina Ensemble & David Dorůžka Trio v kostele sv. Ignáce a přednáška MUDr. Tomáše Páleníčka, Ph.D. na téma Renesance psychedelik.

1. října od 10 hodin začíná v dětském oddělení třetí ročník projektu Bookstart – S knížkou do života. Setkávání nejmenších čtenářů (0–3 roky) bude probíhat do konce března každý čtvrtek od 10 hodin. Novinkou je Bookstart pro děti 3–6 let, a to každý čtvrtek od 16 hodin v Bublině u dětského oddělení. Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu ze svých důležitých funkcí – formovat společně s rodiči vztah ke knihám a ke čtení už u nejmenších dětí.

2. října od 18 hodin ve velkém sále odstartuje pokračování promítání nejlepších dokumentárních filmů o lidských právech z festivalu Jeden svět. Promítat se bude vždy první pátek v měsíci od října 2020 do března 2021. Vstup na promítání je zdarma. V měsíci říjnu se mohou návštěvníci těšit na australský dokument Ahoj, robote! který řeší otázku humanoidních robotů a jejich vkrádání do našeho běžného života.

3. října od 14 hodin proběhne v galerii Špejchar doprovodný program k výstavě Jiřího Jandy V ZAHRADĚ. Účastníky čeká ukázka společného výtvarně hudebního záznamu, na který budou moci stejným způsobem navázat a tvořit. Program nese název ZAHRADA SNIVCŮ, jde o jde o autorskou performanci s hostujícím hudebníkem Jaroslavem Kořánem.

Renesance psychedelik. Od neurobiologie k využití v klinické praxi. 6. října od 18 hodin ve velkém sále knihovny přednáší MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – výzkumný pracovník v Národním ústavu pro duševní zdraví, lékař, pedagog 3. LF UK a zakladatel kliniky Psyon – psychedelické kliniky představující psychoterapeuticky orientované centrum, které se primárně zaměřuje na problematiku psychedelických látek a terapie. Doktor Páleníček přijal naše pozvání již po druhé. Poprvé v knihovně přednášel v únoru loňského roku o KANABISU. Nyní posluchače seznámí s psychedeliky, které v klinických hodnoceních po celém světě ukazují nadějný potenciál pro léčbu (nejen) duševních chorob. Aktuálně se zkoumá účinek psychedelik například u depresivní poruchy, v paliativní medicíně, PTSD (posttraumatické stresové poruchy, např. u válečných veteránů či obětí zneužívání) i v dalších oblastech.

Partnerské osudy v 19. století – zajímavá přednáška Martiny Bittnerové na téma partnerského soužití v 19. století a dnes na příkladech osudů známých spisovatelů (B. Němcová, K. Světlá, K. H. Mácha aj.). Chomutovská knihovna, 7. října od 16 hodin, 3. patro, učebna č. 66

Noc literatury – 7. října od 19 hodin, 5 literárních ukázek současné světové prózy na 5 zajímavých místech blízko Chomutovské knihovny. Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků.

V kostele sv. Ignáce vystoupí ve středu 7. října od 18 hodin Tiburtina Ensemble & David Dorůžka Trio s programem Apokalypsis. Program zpracovává téma zjevení svatého Jana a tvůrci jej charakterizují jako duchovní hudbu středověkého rukopisu španělského kláštera Las Huelgas jako inspiraci pro improvizaci 21. století. Středověká hudba se tak zde pojí s improvizacemi soudobých jazzových hudebníků a výsledkem je originální a působivý divácký zážitek. Ženský vokální soubor Tiburtina ensemble vznikl v roce 2008. Věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Uměleckou vedoucí souboru je zpěvačka a muzikoložka Barbora Kabátková. Soubor již vydal několik alb, a kromě významných českých hudebních akcí, s úspěchem vystupoval také po celé Evropě, zejména v Německu a zemích Beneluxu, příští rok chystá koncerty v USA. David Dorůžka je jedním z nejuznávanějších českých jazzových kytaristů. Profesionálně účinkuje již od svých čtrnácti let, vystudoval hru na kytaru na prestižní Berklee College of Music v Bostonu, poté působil v New Yorku. V roce 2003 se vrátil do Evropy, od té doby vystupuje s triem či kvartetetem po celém světě, zejména v USA, Kanadě a evropských zemích. Dorůžka spolupracuje s celou řadou význačných hudebníků, je trojnásobným držitelem ceny Anděl.

Již osmý spisovatel v rámci projektu „Spisovatelé do knihoven“ zavítá do Chomutova. Asociace spisovatelů a české knihovny společně připravily 3. ročník projektu autorských čtení, jehož název zní „Spisovatelé do knihoven“. Princip tohoto projektu je jednoduchý: 10 autorů v 10 knihovnách během 10 měsíců. Od září loňského roku již navštívilo Chomutovskou knihovnu sedm spisovatelů. Doba koronavirová přerušila v dubnu pravidelný měsíční cyklus a teprve nyní, 20. října je naplánováno další autorské čtení a beseda, tentokrát se spisovatelkou Kateřinou Rudčenkovou. Kateřina Rudčenková je česká básnířka, prozaička a dramatička.

Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor Tvorba písňového textu a scénáře) a Provozně-ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2003 obdržela německou básnickou Cenu Huberta Burdy. Za divadelní hru Niekur získala 2. cenu v dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka za rok 2006, v roce 2008 ji uvedlo Divadlo Ungelt. V roce 2014 získala její básnická sbírka Chůze po dunách Magnesii Literu za poezii. Začínáme v 17 hodin v učebně č. 66 ve třetím patře knihovny. Moderování pořadu se opět ujme Dagmar Hrdinová.

Český Banát – 26. října v 17 hodin ve velkém sále knihovny bude vyprávět teplický středoškolský učitel Jiří Řehák o svých cestách na Balkán (Rumunsko, Makedonie, Kosovo, Albánie…), kam jezdí už 30 let a z toho víc jak 10 let pomáhá krajanům v české části Banátu. Pomáhá zde s Festivalem Banát a spoluorganizuje studentské výpravy do této oblasti. Garantuje zde stavbu dětských hřišť, lezeckých cest a cyklotras. Organizuje charitativní pomoc Banátu.

Výstavy

Předsálí naučného oddělení – SVĚT Z KOSTIČEK, (8. 9. – 31. 3. 2021)

Procestujte s námi svět složený z lega. Od začátku září je pro návštěvníky připravena zajímavá výstava SVĚT Z KOSTIČEK. Vstupné na výstavu je zdarma. V předsálí oddělení naučné literatury bude do konce března 2021 k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega. Výstava vzdělávacího charakteru potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny a bude doplněna poznávací soutěží o stavebnice LEGO. Nejmenším návštěvníkům bude věnovaná část výstavy, kde si budou moci prohlédnout exponáty z Harryho Pottera nebo studia Walt Disney.

Skupinové rezervace nutné. Kontakt oddělení naučné literatury T: 474 619 342, email: naucna@chomutovskaknihovna.cz

Galerie Lurago – Grafické techniky v obrazech II. (2. 10. – 27. 11.)

Jarka Jelínková, Zdenka Tučková a Hana Zimová. Všechny tři autorky si plní svůj celoživotní sen o vytváření výtvarných prací. Věnují se výtvarnému umění v grafické dílně Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Aloise Kračmara. Ve svých dílech se snaží používat jednotlivé technologie celistvě, vytvářením prací grafickými a malířskými prostředky. Jedná se o techniky spojené do různých kombinací (monotypy doplněné kresbou i malbou, kresbou v mramorování apod.) Jejich cílem je vytvoření prací, které potěší oko i srdce diváka. Vystavené práce snad pomohou všem návštěvníkům galerie se na chvíli zastavit, ponořit se do příjemného světa barev a zapomenout na všechny starosti. Vernisáž proběhne 1. října v 17 hodin.

Galerie Špejchar – Jiří Janda – V ZAHRADĚ (26. 9. – 7. 11.)

Zahrada – prostor skrytý před zraky kolemjdoucích, cosi tajuplného – Průhledy, Květy, Zvuky, Tvary, Znaky, Linie, Světla, Barvy, Stromy, Altány, Setkávání… Rajská zahrada dětství? Nebo prostor všude kolem nás otevřený všem, kteří nepřestávají naslouchat, objevovat, nebo třeba jen vidět dříve neviděné, zapomenuté…

Výstava V ZAHRADĚ je volným výběrem z dlouhodobých projektů Jiřího Jandy uskutečněných mezi léty 2012–2020 na různých místech. Jejich společným motivem je především Okamžik, Událost a Záznam. Několikaletá "vizuálně – hudební" spolupráce a setkávání s hudebníkem Vojtěchem Havlem v zahradě také přímo probíhala a téma skutečné (imaginární?) zahrady jako červená nit na sebe navazuje i v dalších autorových malbách a obrazech.

Galerie Na síti (2. patro) – Karel Antonický – Můj svět má radost – obrazy a básně (10. 9. -8. 10.)

I ve vysokém věku tvořit krásno, dáno je člověku. Obrazy a básně Karla Antonického, klienta Domova pro seniory Písečná.

Galerie Na síti (2. patro) – Jan Kopecký – Kouzlo ženy v obrazech a poezii (13. 10. -13. 11.)

Jedná se o výstavu obrazů Jana Kopeckého a o jejich grafickou úpravu pomocí počítačové techniky ve formě plakátů. Během vernisáže proběhne i autorské čtení ze stejnojmenné sbírky básní téhož autora. Autoři výstavy – Jan Kopecký,

obrazy, olejomalba, student Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Lucie Špoutilová, plakáty, fotografka a grafička. Vernisáž proběhne 12. 10. od 18 hodin.

Galerie Na drátkách (dětské oddělení) – Jan Amos Komenský v obrazech (1. 10. -31. 12.)

Kurzy a další aktivity:

1. 10., 15. 10., 29. 10. Virtuální Universita třetího věku (9 hodin, učebna č. 66)

6. 10. Nordic walking na Druhý mlýn (sraz v 9.30 na Hřebíkárně)

9. 10. Noc s Andersenem

21. 10. od 15.00 Knihovnický Pisálek (Kroužek tvůrčího psaní se spisovatelkou Renatou Šindelářovou)

30. 10. Hrajeme si MindOK – (10–17 hodin, volné hraní her od firmy MindOK)

Lucie Hlivková