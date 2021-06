Chomutovská knihovna chystá multižánrový festival Otevřeno 2021

V několika termínech a na různých místech v Chomutově proběhne multižánrový festival Otevřeno. Festival střídá několik hudebních stylů a renomovaných divadelních představení. Divácké scény se připravují v areálu Kamencového jezera, v atriu Chomutovské knihovny, v areálu Hřebíkárny, vyvrcholení celého festivalu pak proběhne na náměstí 1. máje, ze kterého vytvoří VOSA Theatre jedno velké jeviště.

Měsíc červen nabídne 18. 6. punkový večer v areálu Hřebíkárna s kapelami Totální nasazení, SPS nebo Pirates Of The Pubs, Plexis a Do řady!. | Foto: Archiv Deníku