Jednání se zúčastnili zástupci města, chomutovské nemocnice, úřadu práce, městské police, HZS ČR a PČR. „Byly zmapovány současné ubytovací kapacity, které by město mohlo nabídnout,“ říká Marek Hrabáč, primátor města s tím, že však momentálně se na město zatím nikdo neobrátil s žádostí o ubytování.

V souvislosti s tím vzešla výzva občanům, že pokud by plánovali do Chomutova přivézt běžence z Ukrajiny, kterým by bylo potřeba zajistit ubytování, je potřeba toto městu dopředu oznámit, aby mohlo být vše řádně zajištěno.

Na tomto zasedání byla koordinátorkou pomoci v Chomutově jmenována Jana Hronová, vedoucí Centra komunitního plánování. Na ni se mohou nyní obracet (tel. 607 055 523) všichni s žádostí o pomoc, nebo naopak s nabídkou pomoci.

„Ráda všem poskytnu informace o možnostech ubytování, humanitární pomoci směrem od potřebných i od nabízejících. Lidé mohou volat kdykoliv pro jakékoliv informace,“ uvádí Jana Hronová. Ta pro potřeby příchozích zřídila tři sběrná místa pro materiální sbírku pro příchozí občany Ukrajiny, a to v Zooparku Chomutov, v Sociálním centru Kamínek (Školní pěšina 5249, Chomutov) a v Charitě Most, (Pod Břízami 5321, Chomutov – bývalý Telecom).

„Lidé mohou každé pondělí a středu od 8 do 16 hodin nosit ošacení, hygienické potřeby – zejména pleny, vložky, tampony a trvanlivé potraviny,“ vyjmenovává Hronová to, co příchozí budou nejvíce potřebovat.

Chomutov má také zřízený transparentní sbírkový účet na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Lidé mohou posílat finanční příspěvky na konto 123-5435900297/0100.

Navíc chomutovské zastupitelské kluby při středečním jednání odsouhlasily alokaci částky 10 milionů korun z finanční rezervy města pro úhradu nákladů vzniklých přijetím ukrajinských uprchlíků na území města Chomutova.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova