„Když jsme loni kvůli covidovým opatřením nouzově přesouvali Chomutovské Vánoce do Městského parku, byli jsme překvapeni mírou pozitivních reakcí Chomutovanů na změnu místa konání. Proto jsme se i v letošním roce rozhodli zde Vánoce uspořádat,“ uvádí David Dinda, náměstek primátora.

Celý park bude samozřejmě vánočně vyzdoben nejen klasickými LED dekory na lampách veřejného osvětlení, ale též téměř dvaceti světelnými sochami a 3D objekty. K dotvoření vánoční atmosféry přispějí i dětmi oblíbená zvonička štěstí, světelný fotorámeček nebo ohrádka s ovečkami.

Chomutovské Vánoce tradičně započnou v 17 hodin první adventní neděli, která letos připadne na 27. listopad, slavnostním rozsvícením vánočního stromu a výzdoby v městském parku spolu s doprovodným kulturním programem v podání chomutovského pěveckého sboru Comodo, který zazpívá v hudebním altánu. „Zlatým hřebem večera bude samozřejmě ohňostroj, který bude odpalován z bývalého fotbalového hřiště, které z bezpečnostních důvodů tedy bude v jeho pravé části ohrazeno,“ vysvětluje Zuzana Kroutilová, vedoucí odboru vnějších vztahů.

Co se týče bezpečnosti, budou Chomutovské Vánoce hostit i jednu novinku z dílny chomutovské společnosti Strix, která vytvořila unikátní bezpečnostní bariéry, které jsou nejen funkční, ale díky spolupráci s lokálními umělci jako je sochařka Jitka Kůsová, i velice estetické. Nenaruší tak poetický vzhled vánočního městského parku. „Navíc je děti z mateřských škol vánočně vyzdobí spolu s malými vánočními stromky, které budou umístěny po obvodu Rozária u vyřezávaného altánu,“ uvádí Zuzana Kroutilová.

Další novinkou Chomutovských Vánoc, kterou si město pro návštěvníky přichystalo, jsou vánoční porcelánové hrnečky. Hrnečky o obsahu 2 dcl jsou z pravého porcelánu s dekorem znázorňující Chomutov o Vánocích. „Návštěvníkům trhů do nich budou nalévány veškeré zakoupené nápoje, a to za zálohu 50 korun. Hrneček si samozřejmě může každý odnést domů na památku. Pro vrácení použitých hrnečků a získání vratné zálohy bude sloužit stánek Ježíškovy pošty u ledové arény, který bude označen maketou hrnku. Pokud by někteří z návštěvníků chtěli hrnečky zakoupit třeba jako vánoční dárek, budou tak moci učinit ve stánku Ježíškovy pošty, kde budou k prodeji i další chomutovské vánoční předměty, jako jsou kalendáře, pohlednice, čokolády, louskáčky a podobně,“ uvádí Kroutilová.

Po celý čas adventu pak návštěvníci v Městském parku naleznou jednak přes dvacet vánočních stánků s bohatým sortimentem občerstvení a dárkového a vánočního zboží, svůj stánek tam bude mít ale také tradiční vánoční pošťák, nebo Zoopark Chomutov. Jedním z největších lákadel však – především pro děti – bude pravá ledová aréna s půjčovnou bruslí, která bude otevřena denně od 10 do 19 hodin.

„Ledová plocha slavila loni velký úspěch, proto jsme se rozhodli ji v letošním roce ještě zvětšit. Letošní vánoční ledová aréna bude mít rozměr 30 x 14 metrů,“ říká náměstek Dinda. Tento velkorysý prostor využijí v průběhu adventu pro své exhibice i Krasobruslařský klub Chomutov a malí hokejoví Piráti.

Po celý adventní čas bude jako umělecká scéna sloužit hudební altán, kde si z bohatého programu vyberou návštěvníci všech věkových kategorií. Soboty a nedělní čas kolem poledne bude patřit programu pro děti se spoustou interaktivních divadelních představení, hudebních čísel a kreativních dílniček. Mohou se samozřejmě těšit i na Mikulášské a čertovské akce po oba dny víkendu připadajícím na 3. a 4. prosince. Páteční a nedělní odpoledne budou v altánu vystupovat lokální hudební kapely, které ocení dospělé publikum. Rodiče, prarodiče i další rodinní známí určitě do městského parku zamíří ve středy a čtvrtky, kdy v hudebním altánu budou vystupovat děti z chomutovských škol a školek.

„Děti se samozřejmě ve vánočním parku mohou těšit i na jízdy vánočně vyzdobeným vláčkem a jízdy na koních,“ doplňuje výčet aktivit pro děti Zuzana Kroutilová.

23. prosince přivezou Junáci tradičně do Chomutova betlémské světlo. To letos v 15 hodin k Městskému divadlu přijede v žlutém berlínském dvoupatrovém autobusu.

Dále bude v altánu Aquarium vystavený Betlém místního sochaře Jaroslava Stejného. Ten přímo na Štědrý den od 11 do 15 hodin v městském parku uspořádá i tradiční Živý betlém, kdy u hudebního altánu budou pro něj zhotoveny kulisy, a průvod bude procházet parkem.

Dříve Chomutovské Vánoce tímto Živým betlémem končily. V letošním roce však budou pokračovat až do 6. ledna. „Dali jsme na přání mnoha místních lidí a Chomutovské Vánoce jsme se rozhodli protáhnout až do Tří králů. Po celé vánoční prázdniny tak lidé mohou do Městského parku zavítat s dětmi i přáteli a užít si stánků s občerstvením u ledové arény, která bude také stále v provozu,“ vysvětluje prodloužení Chomutovských Vánoc náměstek Dinda.

Akci Chomutovské Vánoce pak završí 6. ledna Tříkrálová jízda, kdy do parku přijedou tradiční Tři králové na koních ze Zooparku Chomutov, které doprovodí světelným průvodem rodiny z Rodinného zápolení, pro které to zároveň bude první akce nového ročníku této soutěže pro rodiny s dětmi.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova