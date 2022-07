„Snažíme se neustále vymýšlet zajímavé novinky pro obohacení kulturního vyžití v Chomutově a jsem nesmírně rád, že v letošním roce můžeme nadšencům do historie, ať už z řad Chomutovanů, nebo turistů, nabídnout zbrusu nové prázdninové prohlídky po tom nejzajímavějším, co historické centrum města nabízí,“ říká David Dinda, náměstek primátora pro kulturu.

„Prohlídka návštěvníky zavede například na Hvězdářskou věž, odkud budete mít celý Chomutov jako na dlani, nebo do nejstarší stavby města,“ láká k netradiční procházce městem Dinda.

Prohlídka trvá cca 90 minut a zájemci o ni si ji musí zarezervovat v Městském informačním centru vždy do pátku do 16 hodin, a to buď osobně na adrese infocentra U Městských mlýnů 5885, nebo telefonicky na bezplatném telefonním čísle 800 100 473. Cena prohlídky činí 100 korun pro dospělé a 50 korun pro seniory a děti do 15 let.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova