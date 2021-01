Na základě rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje, je znovu zapotřebí určení škol nebo školských zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

Základní škola Školní v Chomutově. | Foto: Archiv

Nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí bude po dobu nouzového stavu zajišťovat Základní škola Chomutov, Školní 1480, která v době od 4. ledna do ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky č. 1378 nebo stavu nouze, vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, a další zaměstnanci v sociálních službách, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátu obcí s rozšířenou působností.