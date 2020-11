Chybět bude také vyhřívaný stan ve spodní části náměstí. „Velmi nás to mrzí, ale musíme program přizpůsobit aktuální situaci. Rozsvícení stromu a ohňostroj jsou tradičně spojené s několika tisíci návštěvníky v prostoru náměstí, případná zdravotní rizika vidíme jako příliš vysoká. Navíc očekáváme, že stát bude podobné akce regulovat a omezovat,” říká primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Vánoční trhy startují v Chomutově vždy se začátkem adventu. V letošním roce měly být zahájeny už v neděli 29. listopadu a to slavnostním rozsvícením vánočního stromu a oblíbeným ohňostrojem. Krizový štáb města Chomutov, který koordinuje kroky spojené s epidemiologickou situací, nedoporučil slavnostní zahájení adventních trhů v rozsahu minulých let a to zejména s ohledem na fakt, že akci pravidelně navštěvuje až 5000 lidí, kteří zaplní celý prostor náměstí. „Zvážili jsme všechna epidemiologická rizika a už nyní rozhodli, že program upravíme. Není pro nás technicky ani organizačně možné vyčkávat do poslední chvíle,” zdůrazňuje primátor Hrabáč a naráží na fakt, že příprava kulturního programu spojeného s rozsvícením stromu probíhá dlouhé týdny předem.



I ve složitých podmínkách, které přináší dnešní doba, by město rádo uspořádalo příjemné a pohodové trhy, které se v posledních letech těší velké oblibě místních, ale i přespolních návštěvníků. O definitivní podobě letošních Vánoc však rozhodnou vládní nařízení. „Zatím připravujeme variantu s více než dvaceti stánky s občerstvením a vánočním sortimentem. Budeme schopní zareagovat i na případné omezení počtu stánků nebo jejich rozestupů. A poradili bychom si i s případným pozdějším otevření celého tržiště,” říká náměstek primátora David Dinda. Město počítá také s kulturním programem a to zejména v otevřeném prostoru parčíku vedle radnice a také na menším venkovním pódiu přímo na náměstí. „Znovu připravujeme vánoční kopec na bobování pro děti, také oblíbené Kapříkování v parčíku u radnice. Na Štědrý den pak živý betlém. A možná ještě nějaké překvapení.”



Chybět bude jen velký vyhřívaný stan. „Program uvnitř stanu vyplňovaly každý den naše školy. Ty jsou ovšem zavřené a žáci tak nemohou na svých vystoupeních pracovat. Navíc očekáváme, že stát nadále bude omezovat počty osob v uzavřených prostorách,” vysvětluje náměstek primátora Milan Märc.



Zuzana Kroutilová - odbor vnějších vztahů města Chomutova