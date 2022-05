„Chomutovské slavnosti začnou 21. května v 10.30 hodin v městském parku otevřením tržiště. Kulturní program se bude odehrávat na hlavním pódiu, které bude umístěno na travnaté ploše podél ulice Boženy Němcové. A návštěvníci se mají na co těšit – budou se zde střídat hudebníci, tanečníci, kejklíři či sokolníci,“ přibližuje program slavností Zuzana Kroutilová, vedoucí odboru vnějších vztahů.

Dále se na Chomutovských slavnostech představí Rytíři Koruny české s výcvikem koní v prostoru bývalého atletického stadionu, kde budou mít po celé slavnosti své kolbiště a právě tam se bude odehrávat veškerý rytířský program. Odtud také ve vyjde v sobotu průvod rytířů, kteří budou doprovázet Bedřicha Načeradce na cestě za primátorem k hlavnímu pódiu.

„Podle historických dokladů právě Načeradec v roce 1252 daroval své chomutovské panství řádu německých rytířů, kteří se zasloužili o následný rozvoj města. Symbolicky tedy i nyní předá darovací listinu vedení města a tím budou moci oficiálně začít slavnosti,“ dodává Kroutilová.

Ve 14 hodin začne jeden z vrcholů programu na kolbišti, a to rytířský jezdecký turnaj. Následně se tamtéž odehraje rytířská bitva o Chomutov a šermířské vystoupení a v podvečer dostanou prostor děti při ponožkové bitvě.

„Při té budou dobývat hradby dělovými koulemi z ponožek. Není však nutné, aby si je nosily s sebou nebo používaly svoje ponožky, ponožková munice bude pro ně na místě připravena,“ ujišťuje Zuzana Kroutilová.

Co se týče programu pro děti, po celé dva dny se budou v parku konat pro ně například jízdy na ponících, ale i nejrůznější doprovodné hry a soutěže, které zorganizují členové chomutovských volnočasových spolků jako je Junák či Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku. Součástí Chomutovských slavností bude i Rodinné zápolení s kozou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem, které v neděli zavede rodiny do oblastního muzea, kde si například vyzkoušejí psaní brkem nebo používání historických pečetí.

Dospělí naopak budou moci své síly – ty vědomostní – změřit při nedělním zábavném kvízu Znám své město a jeho historii. Soutěžící týmy se utkají u hudebního altánu od 11.15 hodin. „Nejúspěšnější tým získá poukaz do stánku s občerstvením a také upomínkový glejt,“ popisuje ceny Kroutilová.

Bližší informace k registraci do vědomostního kvízu i podrobný program slavností naleznou návštěvníci na webu města www.chomutov-mesto.cz.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova