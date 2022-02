Chomutov chce uskutečnit tradiční zápisy dětí do základních škol

Čtenář reportér Čtenář

V Chomutově se ve dnech 6. a 7. dubna uskuteční zápisy žáků do prvních tříd základních škol. Pokud to epidemiologická situace dovolí, měly by proběhnout tradičním způsobem – tj. za osobní účasti žáků a jejich rodičů.

Chomutovská radnice chce letošní zápisy do základních škol uskutečnit uskutečnit tradičně. | Foto: Město Chomutov