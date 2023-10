Okouzlující, extatická hudba protkaná sluncem – tak by se dala charakterizovat kapela Island Mint. Ta zahraje v sobotu 7. října ve venkovním prostoru před chomutovským Cafe 44. Akci s dobrovolným vstupným zahájí od 19 hodin chomutovští neogrungeři Waste.

Kapela Island Mint | Foto: se svolením Island Mint

Island Mint kombinují sunshine pop a garage rock 60. let společně s hřejivým analogovým soundem. Svou diskografii v posledních dnech rozšířili nově vydanou nahrávkou All Studium No Punctum. “Pokud je naše poslední album útěk do dětského světa, snových krajin, fascinujících zvuků a zejména všudypřítomných šneků, pak je nové EP deziluze, ale zároveň smíření se s bolestí, kterou každý z nás prožívá,” říká frontman Matyáš Adámek.

Island Mint jsou čerstvým vítězem hudebně exportního projektu Czeching Rádia Wave a představí se na největším evropském showcasovém festivalu Eurosonic v Nizozemsku.

Jan Rödling