„Třem králům se podařilo vykoledovat 4 077 154 korun. Pokud k tomu připočítáme i bezhotovostní platby, k dnešnímu dni je výtěžek 4 198 819 korun. Je to tak poprvé v historii, co se nám podařilo zdolat hranici čtyř milionů korun,“ poskytuje aktuální informace Eva Hadašová, tisková mluvčí Diecézní charity Litoměřice a dodává: „V případě, že by ještě někdo rád podpořil oblíbenou Charitu v rámci Tříkrálové sbírky, je to možné na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.“

„Celkem bylo úředně zapečetěno 1 013 pokladniček. Naše Charity hlásily nárůst výtěžku napříč celou diecézí. Největší rozdíl oproti loňskému roku zaznamenala Charita Kadaň, která pokořila výsledek z loňska o více než 150 000 korun,“ říká Veronika Krištofová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi.

Co se skrývá za tak velkým úspěchem ve městě s přibližně osmnácti tisíci obyvateli a jeho přilehlém okolí?

„Úsměv a radost. To je to pravé koření. S optimismem vše dává smysl. Konat srdcem, konat upřímně, konat s nadšením, konat pod Božím dohledem, abychom svým jednáním a chováním prokazovali, jak veliká a hluboká je Jeho láska. Kdyby se toto vše nedělo, závěr Tříkrálové sbírky by byl sice o určitém výtěžku, ale chybělo by tam to nejdůležitější – to, že konáme dobro, konáme ho s láskou a radostí a nikdy při tom nezapomínáme na účel, pro který jsme se ono dobro rozhodli konat,“ vysvětluje Denisa Svobodová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Kadaň.

O více než sto tisíc korun překročila loňský výtěžek i Charita Liberec. „Jsme velmi rádi, že se nám letošní sbírka povedla. Roky se snažíme založit spolupráci s našimi dobrovolníky na vzájemné důvěře a myslím, že se nám tato snaha positivně vrací. Máme stabilní základnu spolupracovníků z řad jednotlivců, skautských oddílů, škol a školek i spřátelených sociálních služeb. Každým rokem dobrovolníků přibývá a ti stávající sami hledají další z řad svých přátel a známých. Určitě musím také zmínit, že jsme v letošním roce zaznamenali velkou štědrost dárců, navzdory negativním očekáváním,“ přibližuje situaci na Liberecku František Sehoř, ředitel Charity Liberec.

„Před začátkem Tříkrálové sbírky je nutné, aby každá Charita měla schválený záměr, se kterým bude své dárce oslovovat. Záměry mohou být různé, ale vždy je potřeba, abychom finančně podpořili ty, kteří to nejvíce potřebují. Z výtěžku je například v České Kamenici podporována domácí hospicová péče, v Kadani podpoří osoby a rodiny v nepříznivé životní situaci nebo handicapované osoby a pečují osoby. Veškeré záměry lze rovněž zjistit na webu Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz,“ upřesňuje Hadašová.

„Děkujeme dárcům. Děkujeme dobrovolníkům. Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojují opakovaně i těm, kteří se do ní zapojili jednorázově. Vážíme si každého z Vás,“ vyjádřila vděk Karolína Wankovská, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

zaslala

Eva Hadašová,

Diecézní charita Litoměřice