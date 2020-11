Letos se nemůže konat Charitativní advent s trhy, protože jeho přípravu zasáhla pandemie. Žáci kvůli koronaviru nestihnou udělat své výrobky, které na náměstí každý rok prodávali. Město alespoň založí charitativní účet, kam budou moci přispívat lidé, kteří chtějí pomáhat

Radnice však uvažuje o adventních farmářských trzích, které by se, když to půjde, konaly všechny čtyři adventní neděle

Zároveň by na náměstí byly denně od 29. listopadu až do 31. prosince nejméně dva stánky se svařeným vínem a punčem a atmosféru by dotvářela vánoční reprodukovaná hudba. I to však závisí na tom, jaká celostátní opatření budou platit a zda bude vůbec možné takovýto prodej provozovat

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovázené kulturním programem a se závěrečným ohňostrojem letos na náměstí z epidemiologických důvodů nebude. Mohl by totiž vzniknout velký shluk lidí, kteří by se přišli do centra podívat. Strom a vánoční výzdoba se proto ve městě rozsvítí během 4. nebo 5. prosince v záměrně neurčený čas, nejspíš už v dopoledních hodinách

Ani Kulturní, informační a vzdělávací zařízení (KVIZ) nedokáže v tuto chvíli přesně říct, co všechno se na Červeném Hrádku bude či nebude pořádat. Živý betlém na zámku, který každoročně navštěvuje spousta lidí, by se konal jen v případě, že to dovolí vládní opatření, a za zvláštních podmínek (jinak ho nahradí betlém umělý). Adventní prohlídky zámeckých prostor letos odpadají. KVIZ ale uvažuje o zpřístupnění zámecké kaple, kam by lidé mohli chodit zapalovat za zvuku varhan adventní svíčky. Na zámku by též chtěli o adventních nedělích uspořádat trhy s prodejem vánočního sortimentu. I tyto akce se ovšem budou odvíjet od aktuální covidové situace O případných změnách bude radnice občany včas informovat.

Město Jirkov