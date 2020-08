Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici jsou oceněním a peněžitou odměnou od společnosti ČEZ Distribuce motivováni k dobrým studijním výsledkům, účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. „Studenti, kteří se do programu zapojí, získávají oproti jiným uchazečům o zaměstnání zajímavou položku do svého životopisu a díky tomu mají také větší šanci uspět ve výběrovém řízení na některou z absolventských pozic. Jedná se o aktuálně nabízené pozice Absolvent a Praktikant,“ říká Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Vyhodnocování programu probíhá celý školní rok a na přelomu března a května vybere komise složená ze zástupců dané školy, ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů tři nejlepší žáky ve třech elektro oborech či třech nejvyšších ročnících, kteří získají zajímavé finanční ohodnocení. Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.

Do motivačního programu se zapojila například Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské v pražských Vysočanech. „Pravdou je, že tento školní rok byl ve druhém pololetí kvůli pandemii koronaviru jiný. Uzavření škol pro prezenční výuku přineslo distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudiem a následným vypracování zadaných prací přes počítače. To vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, ale naopak jako příležitost. Motivační program byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím říci, že většina žáků mně v tomto směru nezklamala,“ říká ředitel školy Josef Ležal a kvituje, že ČEZ Distribuce dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivace žáků ke studiu technických oborů.

Motivační program si chválí i v Plzni na SOU elektrotechnické. „Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem už jen proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Nejde tedy o motivaci, kdy si nějaká firma vybere jednoho, dva či tři adepty a s nimi uzavře nějakou smlouvu,“ říká ředitel školy Jaroslav Černý. Podle jeho dalších slov vyvolalo vyhlášení Motivačního programu Prokopa Diviše mezi žáky velkou soutěživost, u mnohých se zlepšil prospěch a celkově je lepší i takzvaná studijní bezúhonnost.

Další vzdělávací programy ČEZ Distribuce: Absolvent a Praktikant

Program Absolvent je určen pro absolventy středních a vysokých škol s kvalifikačními profily SŠ, SŠ – elektro, VŠ a VŠ – elektro. Absolventský program slouží jako jeden z nástrojů generační obměny v naší společnosti. Je žádoucí, aby Absolventské místo bylo obsazeno jako náhrada za pracovníka, který bude maximálně do dvou let od nástupu Absolventa odcházet do starobního nebo předčasného důchodu. Adaptační program pro Absolventy trvá minimálně 1, maximálně 2 roky (dle kvalifikačního profilu). Absolventi plní aktivity dle termínů svého nástupu a absolvují zácvik na cílovou pozici.

Program Praktikant je určen pro absolventy středních odborných škol s elektrotechnickým zaměřením, ať již s výučním listem či maturitou. Připravuje budoucí kolegy na pozice Provozních elektromontérů v útvaru Sítě či Techniků diagnostiky v útvaru Elektrické stanice. Během 2 let trvání programu bude nový kolega seznámen se základními technologiemi vedení elektrického napětí a elektrických stanic, součástí zácviku je i každodenní praktický nácvik všech pracovních úkonů a postupů. Průvodcem celého programu garant, který plní funkci mentora a odborného školitele a má přesně daný obsah a časový harmonogram.

Více na www.kdejinde.cz

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ