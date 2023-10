ČEZ Akademie v Chomutově poradí, jak nejen na úspory energií

Dozvědět se o možnostech, jak co nejlépe ušetřit za energie, zkonzultovat pořízení fotovoltaiky či tepelného čerpadla, nebo se poradit, jak co nejlépe nastavit zálohy, aby zbytečně nevznikal nedoplatek. S tím vším pomohou zájemcům odborníci z ČEZ Akademie během roadshow, která má namířeno do Chomutova. Kromě osobního poradenství budou pro širokou veřejnost připraveny také přednášky o aktuální situaci v energetice.

Ve čtvrtek 19. a v pátek 20. října bude ČEZ Akademie v Chomutově radit, jak na úspory energií. Ilustrační foto | Foto: se svolením ČEZ

Roadshow ČEZ Akademie se uskuteční ve čtvrtek 19. a pátek 20. října, a to vždy od 9 do 16 hodin v Zákaznickém centru ČEZ v OC Galerie Pošta (Palackého ulice 5625). Všechny přednášky i poradenství, bez nutnosti registrace, jsou zdarma. Pro radu si může přijít kdokoliv, ať už se jedná o zákazníka ČEZ nebo ne. V průběhu obou dnů jsou přitom naplánovány pravidelné přednášky o energetice, které přiblíží aktuální dění, pomohou lidem se v něm zorientovat a také přinesou tipy na efektivní využití zákaznického portálu a aplikace MŮJ ČEZ. Kromě toho jsou všem zájemcům k dispozici odborníci na několik oblast. Osobní konzultace tak mohou příchozí využít například na téma zavádění úsporných opatření v domácnosti, pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla, správné nastavení záloh, jak si poradit s případným vysokým nedoplatkem za energie, nebo jaké různé produkty na elektřinu a plyn jsou aktuálně v nabídce ČEZ. Zájemci se dozví více informací od 9 do 16 hodin v Zákaznickém centru ČEZ v OC Galerie Pošta. Ilustrační fotoZdroj: se svolením ČEZ Například úsporná opatření bude možné konzultovat přímo s energetickým expertem Ing. Zdeňkem Reinberkem, Ph.D., z ČVUT. Přednáška o energetice pak každému umožní lépe se zorientovat v aktuální situaci a získat informace o tom, co se nyní plánuje. Po oba dny začíná v 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin. Pro zpestření jsou pro návštěvníky připraveny i speciální brýle s virtuální realitou ReakTOUR, které je přenesou do běžně nepřístupných míst českých jaderných elektráren. Projekt ČEZ Akademie zaměřený na komplexní poradenství zejména v oblasti energetických úspor spustil ČEZ začátkem letošního roku. Lidem, kteří chtějí realizovat energetické úspory, mít energie pod kontrolou a aktivně řídit svoji spotřebu, tak zprostředkovává ČEZ Akademie přístup k know-how špičkových odborníků. Zákazníci získávají konkrétní doporučení a případně ujištění, že jdou ve svých již realizovaných opatřeních správnou cestou. Primátor Chomutova přivítal na radnici úspěšného sportovce Artura Omarova Současná Roadshow doplňuje dosavadní sérii webinářů zaměřených na konkrétní témata, která zákazníky trápí, například jak uspořit za vytápění, jak financovat fotovoltaiku, jak pečovat o svůj plynový kotel a podobně. Všechna videa lidé najdou na webu www.cezakademie.cz. Letos již v rámci celé republiky ČEZ Akademie zavítala do deseti měst, Chomutov je tak jedenáctým v pořadí. Do konce letošního roku pak navštíví odborní lektoři ještě Frýdek Místek.. Dosud si možnost osobního energetického poradenství nenechalo ujít více než 1 500 osob. Ota Schnepp

mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy