Zde jsme absolvovali zážitkový program, který nám pomohl pochopit rozdíly v našem životě a životě pravěkých dětí. Jelikož děti neměly školu, musely se všechno učit od starších sourozenců a rodičů. Taky my jsme se nápodobou učili, jak udržovat oheň, třít obilí, abychom měli mouku, péct placky. Dokonce jsme vyzkoušeli i hudební nástroje – bubínky, chřestidla a také kravské rohy. To byl úplně nejtěžší hudební nástroj, jen málokomu se podařilo foukat tak, aby zvuk zněl dokonale. Dále jsme si vyzkoušeli sekat sekeromlatem. Dokonce jsme se do toho pustili s takovým zápalem, že se nám podařilo přeseknout opravdu tlustý špalek.