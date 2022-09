„Pro tento sváteční večer jsme tedy s Václavem Hudečkem k velké radosti příznivců festivalu zvolili ke společnému hraní nejen Mozartovu sonátu a Romantické kusy, ale taktéž Sonatinu opus 100 z pera Antonína Dvořáka.“ doplňuje Mašek.

„Naše muzicírování přitom ještě bude proloženo nejen zasvěcenými citáty samotného Václava, jeho slovy plnými citu a obdivu k autorům, a také ještě já sám zahraji Měsíční sonátu od Beethovena, tedy jednu část ze sonáty Bouře.

Václav Hudeček ovšem nevystoupí na festivalu Hudení Setkání zdaleka poprvé. Zvu ho na různé koncerty po kraji opakovaně a pokaždé se moc na tento koncert těším, zejména pak na krásný sál. My jsme spolu sice zde již několik koncertů natáčeli, ale naživo to tentokrát bude zcela poprvé. Sice tu bylo již několik koncertů plánováno, ale vlivem osudu a všemožných komplikací včetně také nelítostného covidu se bohužel musely rušit. No a je to také naše vůbec první společné hraní s Václavem. Zmíněné skladby jsem hrával již dávno, ještě s Josefem Sukem a dalšími skvělými houslisty a tak se tentokrát k Jirkovu nedaleko Chomutova těším na zcela nový zážitek,“ dodal ústecký klavírní virtuóz Michal Mašek, zakladatel i pořadatel tradičního celoročního cyklu koncertů klasické hudby Hudeních Setkání.

Vstupné na koncert na Zámek Červený Hrádek je 350 korun, vstupenky lze ještě sehnat i v prodejně hudebnin na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem.

Radek Strnad