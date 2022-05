Po rozdělení do čarodějnických skupinek jsme mohli začít pátrat po přísadách do lektvaru, který čarodějnice zašifrovala do 9 úkolů. Po jejich vyřešení jsme se lektvaru napili a podle malinové příchuti jsme zjistili, zdali jsme ho namíchali správně. Nejrychlejšími luštiteli byli Ondra, Filip, Vašík a Lucka. Odměnou nám byl perník od naší třídní čarodějky. V hudební výchově jsme si zazpívali, zatančili a zadováděli. Čarodějnický slet byl u konce a my se rozlétli do svých domovů.

Šárka Kulvajtová - vrchní třídní čarodějka