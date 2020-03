Jacques Café a Nomi společně s partou dobrých lidi, kteří v Chomutově přišli pomoci.

Bojujeme proti koronaviru. | Foto: Jacques Café

Společně to dáme. Pojďte do toho s námi… Kdo chce pomoci, je vítán. Nebo přineste prosím obnošená trička, ať máme na tkaničky do roušek. Návod na nasazení a upevnění našich roušek najdete na našem facebooku. Číslo na kapitána a krizového manažera Huye je 728 970 884. Volejte v případě poskytnutí materiálu či pokud chcete sami přispět svou prací a zasednout ke stroji…