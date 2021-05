Dva týdny uplynuly jako voda a je čas napsat nové zprávy z 2. B. Poslední bláznivý pátek jsme si okořenili malbou na obličej. Ve čtvrtek nás čekal Den Země.

Bláznivý pátek a Den Země s 2. B na Kadaňské. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Někteří si na obličej namalovali zvířátko, jiní zase filmového hrdinu nebo postavičku z PC her. Následoval týden ve škole. Do školy jsme šli s radostí. Užívali jsme si týden s kamarády. Zpět na distanční výuku se nám moc ze školy nechtělo, ale paní učitelka, jak je jejím zvykem, nám připravila další překvapení. Na online výuku pozvala paní knihovnici, se kterou jsme si povídali o tom, jak v dnešní době městská knihovna v Chomutově funguje. Ukázali jsme si spoustu zajímavých knih a pověděli o tom, co rádi čteme my.