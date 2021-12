Pro práci se dřevem jsme využili sklepních prostorů dílen. Dětí bylo sice více než pracovních stolů, ale to nám nevadilo, aby se dílo zdařilo. U některých ponků se sešly dvě děti, jinde tři a našlo se také několik stolků, kde se pracovalo samostatně. V dobré náladě jsme se chopili pilníků, smirkových papírů, svěráků, šroubováků, vrutů, hřebíků i lepidel a každý z nás si opracoval polotovar do podoby, která se mu nejvíce líbila. Po práci jsme si uklidili svá pracovní místa, výrobky schovali do skříněk a vyrazili jsme do městského parku na vánoční trhy.