Svlažit vyprahlé hudební fanoušky a pomoci českým a slovenským zoologickým zahradám. To je cíl velkého živého koncertu Hrajeme pro zoo, který bude v neděli 9. května přenášený online z Liberce do celé republiky. Do projektu se zapojil také Zoopark Chomutov.

Benefiční online koncert. MIG 21, No Name či Dan Bárta zahrají i pro zoopark. | Foto: Archiv