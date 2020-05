Akci bude možné sledovat na tomto odkazu: https://www.facebook.com/events/494341804531792/

Celý výtěžek bude stejně jako vloni předán Kačence, která se narodila s dětskou obrnou a Lukáškovi, trpícímu svalovou dystrofií. První dva ročníky akce byl celý výtěžek předán Jirkovi Škuthanovi, který po úrazu při koupání ochrnul. Obě akce měly velký úspěch a Jirkovi organizátoři předali dohromady více než 150 tisíc korun. Vloni se proto změnili příjemci výtěžku právě na Lukáška a Kačenku.

Nutno podotknout, že všichni účinkující se vzdali nároku na jakýkoliv honorář včetně cestovních nákladů. Doplním, že moderátorem bude Zdeněk Lukesle a přibyla nám ještě pražská profesionální šermířská skupina Arthus Tor, která měla vystupovat i u rybníka a svoji účast potvrdila, když už byl plakát na live stream hotový. Zajímavostí je také to, že chabařovická kapela Tarantule již dříve ohlásila rozchod a to, že vystoupení na Kordu bude její poslední, což se zachovalo i po přesunu z živého vystoupení do virtuální reality. Kluci z Tarantule budou v rámci programu vyprodávat svoje CD, trička, mikiny, náramky atd. a veškerý výtěžek rovněž věnují Lukáškovi a Kačence.

Hlavním organizátorem a duchovním otce celé akce je od samotného začátku teplický šermíř Petr „Merlin“ Zwettler.

Roman Nešetřil