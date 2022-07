Přes 1 600 nejlepších tanečníků ze 14 evropských zemí bude bojovat o tituly Mistrů Evropy v chomutovské sportovní hale ve dnech 24. - 26. června. Třídenní soutěž pojede v našlapaném harmonogramu od rána až do večera! Soutěžit se bude v disciplínách solo, duo, skupina a formace, a to od nejmenších mini kids až po nejzkušenější Adults 2. Finálové gala je každý den od 19:30, slavnostní nástup národů je na programu v sobotním galavečeru. Beethoveňáci mají svoje želízka v ohni každý den:



Pátek 24. června:

freestyle junior 1 - Klárka Zemanová a Séba Pinc

solo children - Leuška Romanová a Vivi Němečková

solo junior 2 - Adam Fric

solo adults 1A - Kačka Drdelová, Elda Francová, Niky Gajarská, Kája Ledvinková'

solo adults 1B - Alička Svobodová



Sobota 25. června:

duo children - Leuška Romanová+Vivi Němečková

solo mini kids - Baruška Gajarská

solo junior 1 - Klárka Zemanová, Nikitka Hrušecká, Séba Pinc

solo junior 2 - Terezka Schatzová

duo female adults - Ája Štejnarová+Alička Svobodová, Kačka Drdelová+Elda Francová

duo mixed adults - Niky Gajarská+Adam Fric

formation adults - hvk tým A PALÉ



Neděle 26. června:

freestyle adults - Ája Štejnarová

duo mini kids - Baruška Gajarská+Terezka Trhlíková

formation juniors - jvk tým B-WASABI

Doražte fandit našim borcům, budou to mít v obrovské konkurenci moc těžké! Ale všichni jsou natěšení a odhodlaní nechat na parketu všechno a především si po dlouhé pauze užít tu jedinečnou atmosféru mezinárodní soutěže!

Vstupenky na akci budou k dostání na kase ve sportovní hale, prodej začíná v pátek od 7.30 hodin. Ceny vstupenek: 1 den - 20 euro/500,- Kč - vstupenka na celý den včetně gala. Permanentka na 3 dny - 50 euro/1 250,- Kč - vstupenka na všechny 3 dny včetně gala. Gala vstupenka - 10 euro/250,- kč - vstup do haly od 19.00 v daný den.

Děkujeme všem za podporu našich tanečníků i nás, organizátorů - pořádat soutěž v těchto časech není ani trochu snadné, ale my do toho jdeme se vším, co máme - srdcem, energií a chutí zprostředkovat našim tanečníkům mezinárodní akci v domácím prostředí a na nejlepší možné úrovni! Moc se těšíme na všechny sportovní a taneční nadšence a na úžasnou atmosféru, kterou pro naše borce v hale vytvoříme!

Beethoven DC Chomutov