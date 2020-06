„O kurzy je obrovský zájem. Zbývající termíny do poloviny září už máme prakticky plně obsazeny,“ potvrdila pozitivní odezvu cílové skupiny řidičů ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.

Mostecký polygon je jedním z osmi výcvikových center po celé republice, jež se do projektu zapojily. „Těší nás, že se na zdokonalování začínajících řidičů můžeme podílet. Ostatně mostecký autodrom je jedním z iniciátorů zavedení řidičského oprávnění na zkušební dobu dvou let pro čerstvé absolventy autoškol, jehož snahou je snížení počtu nehod zaviněných mladými a začínajícími řidiči a zejména eliminace jejich fatálních následků,“ upřesnila Raková.

Záměru se nebrání ani oslovení účastníci nedělního kurzu v Mostě. „Nevadilo by mi to, ze statistik skutečně vyplývá, že mladí řidiči více riskují. Na druhou stranu si myslím, že by bylo spravedlivé, aby se k podobnému opatření přistoupilo také u seniorů. Z vlastní zkušenosti na silnici vím, že umějí být také pěkně nevypočitatelní a nebezpeční. Samozřejmě, nemyslím si, že schválně. Ale pokročilý věk přeci jen oslabuje pozornost a pohotovost,“ uvedl Lukáš Zmeškal, který na kurz dorazil se skupinou přátel z Karlových Varů.

Po jízdách v ulicích Mostu zhodnotil výkon svých svěřenců instruktor autoškoly ve Slaném Jan Šlajchrt. „Nevidím to nijak skepticky. Tito mladí řidiči jsou na dobré úrovni. Najdeme u některých samozřejmě i zlozvyky, které vidí kolem sebe v běžném provozu a jichž se dopouštějí právě i starší řidiči. Z mé zkušenosti je to například nedávání znamení o změně směru jízdy nebo nedostatečná kontrola provozu ve zpětných zrcátkách. Důležité je, že tento kurz umožní mladým řidičům prohloubit si teoretické i praktické znalosti a dovednosti, jež si odnesli z autoškoly, a to zejména s důrazem na odpovědnost,“ uvedl.

Projekt se inspiroval rakouským systémem vzdělávání řidičů. Osmihodinový program kurzu pod dohledem zkušených instruktorů je zaměřený vedle jízdy v běžném provozu také na osvojení zásad defenzivní jízdy a zvládání rizikových situací na uzavřených výcvikových plochých polygonu. Nedílnou součástí je i seminář pod vedením dopravního psychologa Michala Waltera.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Jan Foukal - Autodrom Most