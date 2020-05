V březnu vyšla nová výpravná publikace s názvem Atlas důlních map zaniklých dolů Kadaňsko – chomutovského regionu, jejímž autorem je Miroslav Klvaňa. Na 250 stranách přibližuje historické mapy třiceti dolů v oblasti mezi Chomutovem a Kadaní a Pětipeské uhelné pánve.

Nová kniha s důlní tématikou. | Foto: Archiv

Autor se sběru a zpracování historických pramenů pocházejících ze Státního oblastního archivu Litoměřice – pracoviště Most a sbírek OMG DNT věnoval zhruba tři roky. Kolekci doplnil cennými kousky z vlastní sbírky důlních map. Nejstarší pocházejí ze druhé poloviny 19. století. Historické mapy doplňují další dobově graficky zpracované řezy uhelných ložisek, mapy důlních měr či profily vrtů v uhelné sloji. Vitální Miroslav Klvaňa, někdejší hlavní důlní měřič DNT, i v důchodovém věku se svým týmem pravidelně vydává oblíbené Ročenky DNT. U příležitosti nedávného jubilea vydal publikaci Sto let DNT. Byl spoluautorem knihy Důlní měřiči a geologové a publikoval řadu odborných článků. Publikaci vydaly Severočeské doly a.s. Doly Nástup Tušimice.