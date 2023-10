Ve čtvrtek 12. října přivítal primátor Marek Hrabáč na radnici na náměstí 1. máje úspěšného chomutovského odchovance a nadaného sportovce, zápasníka Artura Omarova.

Artur Omarov (vpravo) a chomutovský primátor Marek Hrabáč | Foto: se svolením Magistrátu města Chomutov

Artur Omarov na letošním mistrovství světa v řecko-římském zápase v Bělehradu vybojoval bronz a zajistil si tím účast na olympijských hrách v příštím roce 2024. „Je mi velkou ctí a potěšením, že jsem se mohl s Arturem Omarovem setkat, protože nejen Artur, ale všichni sportovci, kteří z Chomutova vzešli a slavili mezinárodní nebo i světový úspěch, si zaslouží úctu a respekt. Jsme na ně velmi hrdí,” řekl Marek Hrabáč, primátor města Chomutova.

Artur Omarov je odchovanec klubu Czech Wrestling Chomutov. Účastnil se již olympiády v Tokiu v roce 2021. „Nyní zažívám senzační rok, co se týče sportu, kamkoli jsem jel, tak jsem přivezl medaili. Doufám, že tuto úspěšnou sezónu prodloužím do příštího roku, protože mi chybí poslední medaile, a to je ta vysněná, olympijská,” komentoval Omarov.

Marie Heřmanová

mluvčí statutárního města Chomutova