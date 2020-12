Jestli už vám chybí plavání, vodní atrakce nebo jen cachtání s dětmi ve vodě, váš den se blíží. Aquasvět Chomutov plánuje tento týden otevřít všechny své prostory na maximum, které vládní nařízení dovolují.

Jako první se pro veřejnost otevře sportovní bazén, a to hned ve čtvrtek 3. prosince. „Ten je na okamžité otevření připravený, protože ho využívali pro tréninky profesionální plavci,“ podotýká Věra Fryčová, jednatelka společnosti Kultura a sport, která aquapark provozuje.

V relaxační části je to jinak. Tady organizace kvůli úsporám po dobu uzavírky snížila teplotu vody a přestože ji začali zahřívat hned po oznámení vlády, ve čtvrtek ještě otevřít nemohou. „Nechtěli jsme vodu vypouštět úplně, to by bylo nákladnější a příprava na otevření ještě delší. Přesto je to ohromné množství vody, takže na komfortní teplotě bude až během pátku,“ vysvětluje jednatelka s tím, že otevření se proto naplánovalo na sobotu 5. prosince. K dispozici budou všechny vodní atrakce, zavřený bude jen stánek s občerstvením.

Nařízení vlády však aquaparkům zároveň nakazuje omezit počet návštěvníků. Pro chomutovský Aquasvět to znamená, že ve sportovní části může být maximálně 66 plavců a v relaxační části pak 150 lidí. „Doporučujeme proto sledovat návštěvnost na našich webových stránkách, tam máme tato čísla online k dispozici,“ dodává Fryčová. O znovuotevření plaveckých kurzů pro kojence a rodiče s malými dětmi se ještě jedná.

Aquasvět byl zavřený od 9. října, stejně jako všechny ostatní plavecké areály. Bylo to letos již druhá nucená uzavírka kvůli koronavirové epidemii, na jaře bylo zavřeno šest týdnů.

Pavlína Skopová - manažerka marketingu Kultura a sport Chomutov