A dopadlo to naštěstí dobře – polepšil se a svou lásku si našel „offline“. Téma k zamyšlení… Ale hlavně příležitost zkusit si, jaké to je, když je představení v angličtině.

Helena Mouleová

Offline

Činoherní anglicko – české divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka. Náš hrdina Milan žije s mámou. Máma má Milana ráda. Milan má rád mámu, svého psa a Zuzku, která mu lajkla status. Ale něco v jeho životě je nanic a Miloš musí přijít na to, co to je… Naše inscenace v anglickém jazyce je o světě, ve kterém není všechno tak, jak vypadá, o lajcích, smajlících, o přikrášlené realitě a o tom, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru je jako hledat smysl života v hromadě špinavých ponožek. Příběh o Milanovi, Zuzce a Márovi, o lákavém tajemném hlase, o představách a skutečnosti. On, ona, oni – online vždy a všude. Existuje ještě vůbec život offline? A odváží se Miloš oslovit Zuzku?