Akce Obejdi Česko na Kadaňské už má finální výsledky

Tak, je to za námi! Čtyři týdny utekly jako voda a máme tu výsledky. Nesoutěžili jsme o to, kdo bude na bedně, ale účelem bylo vás, milé děti, rozhýbat, a to se myslím povedlo! Celkem jsme jako škola ušli všichni nádherných 62 846 462 kroků!! To je neuvěřitelný výkon!

Tůra s názvem Obejdi Česko skončila. | Foto: Archiv