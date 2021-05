Africké trhy opět míří do Chomutovky

Čtenář reportér





Do Chomutova se už ve středu 5. května vrátí to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do OC Chomutovka ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Africké trhy budou ve středu opět v OC Chomutovka. | Foto: Archiv